El supremacismo avanza sin frenos.Lo mismo un joven nazi en EEUU decide a pasar de nuevo una escuela pública multirracial y ésta es el número 17 de este año que tan sólo tiene 46 días de recorrido, que otro nazi Italia o en Suecia dispara personas negras por el hecho de serlo. Pero no estamos ante sucesos exclusivamente raciales, el supremacismo no está siendo sustentado sólo por ideologías radicales clásicas, como la religión la raza o la política , aunque en mi retina se mantiene la visión del parlamentario de no sé qué país de la Unión Europea afirmando en un Pleno del Parlamento, con el saludo nazi, que las mujeres somos claramente inferiores.





La deriva individualista de nuestras sociedades está generando nuevos supremacismos basados simplemente en el hecho de desear algo que no se posee y si para ello hay que abusar violar torturar o matar aunque los actores tengan 13 14 o 15 años pues se hace.





Estos chicos y chicas no encuentran en su maleta de valores el freno que debería impedir que llegarán ejecutar actos tan terribles como los que llevamos viendo en la última década. La sensación de que compartimos un orden común basado en leyes acordadas entre todos se va difuminando poco a poco y tienen como fruto egoísmos exacerbados que se muestran en muchos escenarios como los nacionalismos, los grandes conflictos internacionales, el brexit, las políticas proteccionistas y abusivas de los gobiernos de Rusia y EEUU y un montón de síntomas de una grave enfermedad que no se quieren analizar como algo que es un problema global.

Quizás hemos perdido un par o tres de generaciones, carentes de conciencia social, quizás no deberíamos perder ninguna más o perderemos mucho más quedando expuestos a ver cosas en el futuro que hoy nos costaría imaginar