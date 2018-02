Consumir melatonina ayuda a quemar más calorías y a dejar de engordar

Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada (UGR), el Hospital La Paz-Carlos III de Madrid y el Centro Científico de Salud de la Universidad de Texas (Estados Unidos) ha descubierto un nuevo mecanismo molecular de los efectos antiobesidad que tiene la administración crónica de melatonina, una hormona natural que el propio organismo secreta durante la oscuridad de la noche, principalmente por una glándula llamada, glándula pineal.

Para realizar esta investigación, que publica la revista Journal of Pineal Research, se administró de forma recurrente-crónica melatonina a un grupo de ratas obesas diabéticas.

"Los resultados han sido sorprendentes, pues los animales que fueron tratados con melatonina vieron cómo no solo aumentaba la masa tejido adiposo marrón, sino que también mejoraba la actividad termogénica de su cuerpo y, paralelamente, disminuyó la masa del tejido adiposo blanco peligrosa, la central o la visceral", explica el autor principal del trabajo, el catedrático de Farmacología Ahmad Agil Abdalla, miembro de Centro de Investigación Biomédica (CIBM) de la UGR, del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs. Granada y del Instituto de Neurociencias de la UGR.

La obesidad tiene un tremendo impacto en la salud de la población, y se calcula que en la actualidad es responsable de hasta 3 millones de muertes al año. Los países con tasas más altas de obesidad, de más del 30%, son Estados Unidos, los países del Golfo Pérsico, con una prevalencia de entre el 31% y el 35%. En España, se observa un aumento gradual y constante de las tasas, que llegan ya al 27%.

En este artículo, los investigadores han demostrado que la melatonina está estrechamente ligada con la pérdida de ganancia de peso corporal, ya que a nivel del tejido, aumenta la cantidad de la grasa marrón; y a nivel de los órganos, aumenta la masa y funcionalidad mitocondrial entre otros.

La proteína del adelgazamiento

"Entre nuestros hallazgos, tenemos que destacar el aumento de la capacidad termogénica molecular mitocondrial, al incrementar la expresión de los niveles de la proteína UCP1-mitocondrial (termogenina), que es la responsable de la quema de calorías y el adelgazamiento", señala Agil.

Estudios previos de varios grupos internacionales (incluido el grupo de investigación de la UGR) ya demostraron que la melatonina posee potentes efectos antioxidantes, antiinflamatorios y anti-obesogénicos. Con respecto al efecto anti-obesidad, podemos afirmar que se realiza por 2 mecanismos termogénicos en dos dianas o tejidos; debido a que la melatonina tiene la capacidad de convertir la grasa blanca subcutánea en grasa beige, y de aumentar tanto, la cantidad y como la actividad termogénica de la grasa marrón.

"Hemos demostrado que la melatonina tiene la función de regular la obesidad en roedores, en animales, pero eso sí, sin afectar la ingesta de alimentos y tampoco afecta la actividad física. De ahí que pensamos que podría ser una herramienta más para luchar contra la obesidad, además de reducir el consumo de energía a través de la dieta y forzar el gasto de energía, principalmente realizando más actividad física más aun en temperatura ambiente fría para aumentar el gasto calórico", señala el catedrático de la UGR.

La labor de investigación liderada por Ahmad Agil, catedrático del departamento de Farmacología y miembro de Centro de Investigación Biomédica (CIBM) de la UGR, del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs. Granada y del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Granada, y en colaboración con Gumersindo Fernández Vázquez, especialista de endocrinología y nutrición en el servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital La Paz-Carlos III de Madrid, y con Russel Reiter del Department of Cellular and Structural Biology, Centro Científico de Salud de la Universidad de Texas. San Antonio, EEUU, ha sido desarrollada dentro de un Proyecto (el SAF 2013-45752-R) concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad (España) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dirigido por el profesor Ahmad Agil.

En la actualidad, el grupo de investigación de la UGR que ha desarrollado este trabajo está interesado en colaborar con empresas que deseen ayudar a la comercialización de una patente, y está llevando a cabo más ensayos con otra molécula, agonista de la melatonina.

Referencia bibliográfica:

Melatonin increases brown adipose tissue mass and function in Zücker diabetic fatty rats: implications for obesity control. Fernández Vázquez G, Reiter RJ, Agil A. J Pineal Res. 2018 Feb 6. doi: 10.1111/jpi.12472.