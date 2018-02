El Ayuntamiento da luz verde a las casetas "discoteca"

El gobierno municipal de Jerez no acaba con las casetas “discoteca” de la Feria del Caballo, todo lo contrario. En el nuevo borrador para modificar las ordenanzas que regulan esta fiesta se apuesta por normalizar los distintos tipos de casetas y diferenciar entre las más tradicionales y las de los jóvenes. En el documento que ha presentado el Ayuntamiento se describen dos tipos de casetas; la tradicional, que debe contar con cocina y con música propia de la Feria, y la caseta no tradicional en la que se podrá innovar con la decoración de la fachada instalándose incluso equipos de luminotécnica. A estas casetas no podrán acceder menores de 18 años.

Paco Camas, delegado municipal de Fiestas, apuesta por adaptar al futuro la Feria del Caballo.

De momento es una propuesta que ahora deberá debatirse entre todos los agentes implicados y que no se aplicará hasta al menos la Feria de 2019.