"El equipo compite y estamos en buena línea"

El Xerez CD sumó un nuevo punto el pasado domingo ante la UB Lebrijana, otro de los claros favoritos a disputar la liguilla de ascenso a Segunda B. Y en frío, jugadores como Pedro Carrión, dan por bueno el botín, sobre todo teniendo en cuenta quue habían sumado tres puntos en su visita al Nuevo Mirador de Algeciras.

El delantero mantiene que han disputado un partido “muy complicado, el rival está en la parte alta de la clasificación, se sabe manejar a la perfección en este tipo de campos. Ha sido un encuentro totalmente diferente al de Algeciras, eso lo sabíamos. Nos hemos puesto el mono de trabajo, sabíamos que íbamos a la guerra, que nos íbamos a encontrar con muchas segundas jugadas, y hemos sabido sufrir. En la primera parte, me anularon dos goles que quiero verlos, no tengo nada claro que no fuesen legales. Una es una falta que se queda en faltita, el árbitro la señala y el línea, no y el otro un fuera de juego que es justo. Voy a la altura de Juan, espero que pase el balón y no me tengo que frenar ni en carrera y eso significa que no estoy por delante del balón y que no estoy en fuera de juego".

Más allá del arbitraje, el delantero prefiere insistir en "el gran trabajo que ha realizado el equipo, eso hay que valorarlo. Se ha trabajado durante el partido y trabajamos durante la semana en Nueva Jarilla para prepararlo y hacer lo que hemos hecho. Es más, creo que igual hasta fuimos merecedores de algo más. El equipo llevaba seis o siete partidos en línea descendente, sin sacar puntos, y ahora hemos frenado todo eso. Si sumamos este punto a los tres de Algeciras, estamos en el buen camino, el equipo compite y no tendremos problemas para salvar la categoría, que es el objetivo".

Eso sí, Carrión asume que "hay que ir paso a paso, nadie daba un duro por nuestro triunfo en Algeciras. Ganamos allí, empatamos aquí, y lo que cuenta es que son cuatro puntos. Esto es positivo porque el equipo se ha dado cuenta que trabajando y compitiendo es capaz de plantar cara y de sacar puntos ante cualquier rival por muy bueno que sea. Esto ha servido para frenar la sangría que veníamos arrastrando. Antes, encajábamos un gol, bajábamos los brazos y nos hacían dos más. Ahora, peleamos, luchamos, seguimos metidos en el partido en todo momento y es la línea a seguir. Sabemos que tenemos muchos problemas en la institución, nos hemos quedado un equipito muy justo pro la salida de jugadores pero tenemos que estar tranquilos. El trabajo nos tiene que dar sus frutos, todos somos necesarios y con la suma de todos, arañando poquito a poco, creo que podemos conseguir el ansiado reto que es conseguir al menos cuarenta puntos".