Paco Fernández, tras declarar: "Sigo con la cabeza alta y estoy muy tranquilo"

Paco Fernández reaparecía este lunes en el foco mediático tras años de retiro de la primera plana de la actualidad provincial. Lo hacía a la puerta de los juzgados, a donde ha acudido a declarar en calidad de investigado por el caso de los créditos que el Consejo de Administración de Caja España concedía a su entonces presidente Santos Llamas en 2009 por valor de más de 70 millones y en condiciones supuestamente ventajosas. Por esa operación, el exalcalde de León y el resto de consejeros se enfrentan a un posible delito de administración desleal.

Fernández ha sido el único de los citados en esta primera jornada que no se ha acogido a su derecho a no declarar. Ha pasado tres cuartos de hora en la sala de vistas, contestando a preguntas del juez, la fiscalía y las defenesas. A su salida ha atendido a los medios de comunicación. No ha querido eso sí desvelar el contenido de su declaración, anque los abogados presentes en la misma han adelantado que ha argumentado que ellos solo daban el visto bueno a lo que ya venía avalado por los técnicos de Caja España.

Ha emplazado a la prensa a una comparecencia que ofrecerá "cuando todo esto pase", en referencia a la instrucción. "Esta es una ciudad pequeña. Llevo nueve años aguantando un chaparrón por este motivo (la caja). Fui alcalde y con eso no he tenido ningún problema", ha lamentado.

Paco Fernández dice eso sí que está tranquilo "Cuando tienes la razón la tienes. Eso te da mucha fuerza"