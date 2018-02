El BNG pide a la Xunta que exija a Fomento el arreglo del firme de la A-6

La Parlamentaria del BNG por Lugo, Olalla Rodil, ha informado que llevará al Parlamento de Galicia "el desastroso mantenimiento de la Autovía A-6 en el tramo gallego". Rodil opina que es "el reflejo de la irresponsabilidad y dejadez del Ministerio de Fomento, titular de esta infraestructura" y por ello ha presentado una proposición no de ley para instar a la Xunta de Galicia a adoptar las medidas oportunas delante del gobierno español para exigir el arreglo del firme en la A-6 y así cambiar "una situación que no puede aguantar más tiempo así", alerta.

Rodil ha destacado el tramo desde el polígono industrial de O Ceao hasta Outeiro de Rei y desde allí a Baamonde, un punto que cuenta "con un elevado número de vehículos que transitan diariamente, además del riesgo que supone para los conductores". "Un promedio de veintitrés mil vehículos al día circulan en el tramo entre O Ceao y Outeiro de Rei", calcula.

"La falta de mantenimiento en el firme de la A-6 en el tramo gallego se evidencia a poco que cualquiera coja el vehículo y pase por este tramo de la Autovía Del Noroeste construido hace dos décadas", denuncia.

Así mismo, lamenta el mal estado de las carreteras nacionales en Galicia, por ejemplo la que conecta Lugo con Ourense a su paso por Chantada es "incluso peor de lo que está la Autovía A-6", asegura.

Olalla Rodil no ha querido olvidar el estado de la Autovía A-8 a su paso por la provincia de Lugo, que sufre constantes cortes al tráfico por las condiciones meteorológicas de la zona. Una vía "cuyo diseño del trazado en su momento ya no fue el que correspondía", recuerda, "y desde el BNG se pretende que estuviese abierta a diario o por lo menos la mayor parte de los días, algo que no ocurre en el alto del Fiouco por la niebla". La dirigente nacionalista insiste en que van a presionar "para que se busque una solución a largo plazo, que garantice también la seguridad de los conductores".