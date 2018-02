Absuelto un policía y un funcionario de prisiones por amenazas al Ico

El Juzgado de lo penal número 1 de Palma ha absuelto al agente de la policía local Jaime Garau y al funcionario de prisiones Pedro Talavera de un delito de obstrucción a la justicia en una pieza del caso Cursach. Ambos estaban acusados de intimidar a El Ico, hijo de la narcotraficante La Paca, para que firmara en la cárcel una carta exculpatoria sobre Garau y la enviara al juez que instruye la investigación. La sentencia considera que estos hechos no han quedado acreditados debido a la falta de prueba y a que todas se basan en el testimonio del Ico y su credibilidad.

La jueza considera que en el testimonio del Ico no concurren con la contundencia que sería necesaria los elementos para condenar a los acusados por un delito de obstrucción a la justicia. Señala que pudo existir una situación de enemistad previa entre el testigo y el agente de policía y que el relato del hijo de La Paca no se ha visto refrendado por otras pruebas de carácter objetivo o testifical. El exiguo carácter probatorio, dice la sentencia, no permite condenar a los dos acusados por un delito de obstrucción a la justicia ya que el caso se ha basado casi exclusivamente en la declaración del testigo.

El dictamen concluye que en base a todo ello no se ha podido probar que ambos acusados presionaran al Ico para firmar esa carta dirigida al juez Manuel Penalva y que nunca llegó al juzgado. El caso era el primero que sentaba en el banquillo a un agente de la Policía Local de Palma por una pieza derivada del caso Cursach. La fiscalía había solicitado inicialmente una pena de dos años de cárcel para cada uno. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Palma.