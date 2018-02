O todo o nada

Sin niguna duda la apuesta de Alcudia y la Federación Balear de Tenis por albergar una Copa Davis era arriesgada.

Era apostar por el todo o nada y finalmente quedó en nada. Un esfuerzo titánico que han hecho desde la Federación Balear, con Toni Ferragut en la cabeza, para liderar un proyecto ambicioso. Hace 14 años que no se disputa en Mallorca esta competición, pese a la gran aportación que el tenis balear ha aportado a la española.

El canon de un millón de euros parece excesivo, pero evidentemente las ganancias iban a ser superiores y un éxito asegurado al ser entre España y Alemania, con el gran número de alemanes que visitan nuestra isla o que son residentes en Mallorca.

Sin embargo, varias matizaciones. El pasado viernes en Ser Deportivos ya lo dijo la ganadora del Premio Cornellius Atticus que ofrece el Govern a toda una vida dedicada al deporte, Maria Dolors Besné. Falta la implicación del empresario en el deporte, ella hablaba en general y al deporte que preside, el voleibol, pero por desgracia también podemos incluir al tenis. Así fue... las instituciones iban a asumir una cantidad más alta de la inicialmente prevista, pero no era el único problema.

La relación entre la Federación Balear de Tenis y las instituciones se ha visto deteriorada por la exigencia de que Nadal participase. Solo él puede decidirlo y no Toni Ferragut, es curioso que este aspecto haya tenido que ser matizado por parte de un comunicado, en alusión a las exigencias de las instituciones para que así fuera. El resultado ha sido este. No hay Copa Davis, un presidente que no sé si ha quedado tocado con el esfuerzo que ha hecho y unas instituciones que no han entendido como funciona el tenis.