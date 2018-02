Miquel Ensenyat se presenta a las primarias de MÉS para ser el candidato de la formación de cara a las próximas elecciones de 2019.

El actual presidente del Consell de Mallorca, lo ha confirmado esta tarde a la SER. Dice que se presenta para sumar, no para dividir, y cree que puede llegar a un sector amplio de la población. "Soy un perfil que puede llegar a un sector amplio de la población", dice. "Mi candidatura es para sumar, no para dividir". "Ahora viene un tiempo de reflexión, he dejado claro que si esta candidatura puede dividir en algún momento, daré un paso atrás", señala.

Este lunes por la tarde ha mantenido contactos con otro de los nombres que suena, Fina Santiago.