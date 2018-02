¿Qué hacer hoy en Murcia?

AGENDA CULTURAL / Ayuntamiento de Murcia

Del 19 al 25 de FEBRERO 2018

CENTROS CULTURALES

Lunes 19

'Universo líquido'

Club de Debate Fahrenheit 78.8

Rafael Santandreu, psicólogo

20 h. C. M. Santiago y Zaraiche

Martes 20

Taller de modelado de Palma Blanca

18.30 h. Centro Municipal Santiago y Zaraiche (Inscripción previa en 968 230 113)

TEATRO

Miércoles 21

'El público'

Ksec-Act (Japón)

21 h. Teatro Circo Murcia (10/12/15 euros)

Viernes 23

'Vania'

Heartbreak Hotel y Titus Andronicas S.L.

18 y 21 h. Teatro Circo Murcia (30 euros)

'Juana, la reina que no quiso reinar'

Histrión Teatro

21 h. Auditorio de Guadalupe (4 €)

Sábado 24

'Un tonto en una caja'

20 h. Auditorio Cabezo de Torres (4 €)

'Un Dios salvaje'

Con Aitziber Garmendia, Tessa Andonegi, MIkel Laskurain y Mikel Losada

21 h. Teatro Bernal. El Palmar (8/10 €)

Domingo 25

'He nacido para verte sonreír', de Santiago Loza

Dirección: Pablo Messiez

19 h. Teatro Romea (12/15/18 euros)

INFANTIL

Sábado 24

'The Wolf and the Seven Kids' - Los Siete Cabritillos y el Lobo

Ciclo Pequeño Romea. Cuentos dramatizados en inglés

12 h. Teatro Romea (5 euros)

Domingo 25

'Cucú canta tú'

Musical infantil

12 h. Teatro Bernal El Palmar (4 €)

MÚSICA

Martes 20

Orquesta de Flautas y Orquesta Sinfónica

Obras de Tchaikovsky, Corelli, Grieg, Weber, Pablo Luna y Sibelius

20 h. Auditorio de Guadalupe (Entrada con invitación)

Jueves 22

Música de cine

Coral Universitaria

20 h. Auditorio Beniaján (4 €)

Jordi Purtí Orquestra, de Cambra de L'Empordà

Espectáculo cómico y musical

21 h. Teatro Romea (12/18/20 euros)

Viernes 23

Conservatorio de Música de Murcia y Banda Juvenil

19 h. Auditorio de Cabezo de Torres (Entradas con invitación)

Sábado 24

Encuentro de grupos vocales Beniaján

Coral Agrupación Musical de Beniaján

Coral Vía Musicalis

20 h. Auditorio Beniaján (Entrada con invitación)

Bosco en concierto

21 h. Teatro Circo Murcia (10/12/15 euros)

Domingo 25

'Federico Chueca, la gracia y la sal de Madrid'

Zarzuela

19 h. Auditorio de Algezares (8 €)

OCIO

Sábado 24

La floración del almendro en La Murta

Dificultad media-baja. Distancia 10 Km

Inscripciones: 968 212 518

CARNAVAL/ EVENTO

Domingo 25

Holi Life IV Carnival Edition

Inscripciones en www.holilife.es

11 h. Centro Deportivo de Cabezo de Torres

DEPORTES

Sábado 24

SEGUNDA DIVISIÓN F.S.

ELPOZO CIUDAD DE MURCIA & TENERIFE

17.30 h. Palacio de los Deportes

MUSEOS/ ACTIVIDADES

Jueves 22

Presentación libro

'Soy tú', de Joaquín García Box

Por Jerónimo Tristante y Álvaro Peña

19.30 h. Museo Ramón Gaya

Sábado 24

Taller 'Ciencia mágica'

Impartido por Mateo Peña Martínez

12 h. Museo de la Ciencia y el Agua (Gratuito. Hasta completar aforo)

EXPOSICIONES TEMPORALES

'XVII Premio de Pintura Universidad de Murcia'

Palacio Almudí. Hasta el 25 de febrero (ÚLTIMOS DÍAS)

'El árbol de la vida es eternamente verde'

Colectivo NIÑOROJO PROJECT

Exposición de fotografía

Espacio Molinos del río_Caballerizas. Hasta el 28 de febrero

'El murciano barrio de San Antón'

Museo de la Ciudad. Hasta el 28 de febrero

'Ramón Gaya y Murillo'

Museo Ramón Gaya. Hasta el 28 febrero de 2018

'Cuaderno Ciudad de Murcia'

Agrupación de acuarelistas de la Región de Murcia

Museo de la Ciudad. Hasta el 28 febrero de 2018

Diálogos: Eva Mauricio - Ramón Gaya

Museo Ramón Gaya. Hasta el 28 de febrero

'Arquitexturas II'. Obras de Esteban Bernal'

Centro de Arte Palacio Almudí. Hasta el 4 de marzo

'Antonio Campillo. Coleccionismo de una época'

Casa Consistorial. Glorieta de España. Hasta el 11 de marzo de 2018

'Cuando el río suena'

Proyecto I+D+i

Puertas de Castilla. Hasta el 12 de abril

'Una física muy particular'

Museo de la Ciencia y el Agua. Hasta el 29 de abril de 2018