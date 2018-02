Reducir en un día los mercadillos semanales que se celebran en la capital, pasando de tres a dos, no es la solución para la grave crisis que padece el comercio de Palencia. Es más, me parece una medida de una pobreza tal, que me sorprende que haya partido de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales. También de un grupo de jóvenes empresarios que ha protagonizado una lluvia de ideas en las redes sociales donde, también es verdad, que hacen otras propuestas, al igual que la confederación empresarial, de más interés y a tener en cuenta.

Pensar que eliminando un día de mercadillo contribuimos a solucionar la problemática del pequeño comercio, es como tener un problema en Soria y mirar hacia Cuenca. Si estas son nuestras mentes pensantes, apaga y vámonos. Ahora entendemos todos porque estamos como estamos. Con esa medida el comercio se quedaría como está o continuaría su declive y encima ahondaríamos en la crisis que también están viviendo en sus carnes lo vendedores ambulantes. A algunos parece costarles entender que vivimos una auténtica revolución que está cambiando el sistema. Que las viejas formas e ideas ya no sirven.

Que colocar anuncios sobre el comercio de Palencia en estaciones de Metro de Madrid no va a atraer clientes llegados desde la capital de España ni por asomo. Que en el mundo de la globalización, nuestro pequeño comercio ya no puede vivir del cliente presencial y que tiene que trascender las cuatro paredes del local. En la última década Palencia ha perdido 776 autónomos, sumando la capital y la provincia. A este dato añadan la sangría de 447 trabajadores del sector comercio.

Y mientras tanto todos parecemos noqueados y lanzamos propuestas que a veces, por ridículas, sólo se entienden desde la desesperación que provoca una situación que nos apabulla. Y en eso estamos todos, no únicamente los comercios. Los medios de comunicación también nos vemos apabullados por la nueva realidad tecnológica que, por cierto, ya no es tan nueva. Lo que ocurre es que nos cuesta reaccionar ante lo que no terminamos de entender. Lo que sí es cierto es que nos debemos concienciar sobre comprar en nuestra ciudad.

Permítanme una distopía, que no es otra cosa que una especie de fabulación sobre una sociedad ficticia indeseable: si en un futuro quizá no tan lejano se apaga la luz del último escaparate, la ciudad se convertirá en un lugar sombrío y tenebroso. Entonces nos daremos cuenta de la relevancia del comercio de cercanía. Pero entonces ya será tarde y ya no habrá ni mercadillos.