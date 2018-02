Goia apuesta por mejorar el entorno de Sagüés sin alterarlo en exceso

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha reconocido en una entrevista en Hoy por Hoy que probablemente en esta legislatura no podrá comenzar el remate urbanístico de Sagüés, al mismo tiempo que ha apuntado que no es partidario de intervenir en exceso.

Goia, en una entrevista en la que además ha respondido a múltiples preguntas de los oyentes, ha señalado que el planteamiento que propuso al Ayuntamiento la Escuela de Arquitecta de la UPV para la zona le ha hecho cambiar de opinión.

La propuesta planteaba "no intervenir en exceso y apostar por una recuperación del entorno y eso me gusta. Es un lugar que ha adquirido con el tiempo un carácter y creo que no hay que quitárselo. Sí que hay que mejorarlo pero quizás lo que plantea el Plan General no sea lo más adecuado".

Goia además se ha referido a la petición de los hosteleros de ampliar el Kursaal para la atracción de turismo. El primer edil ha recordado que el proyecto de ampliación planteado supondría una fuerte inversión, además de contar con un diseño que quizás no surta el efecto deseado.

La ampliación sería bajo tierra y el espacio ganado no tendría mucha luz, por eso ha destacado que la clave puede pasar por el acuerdo que el Kursaal mantiene con la Kutxa y que supone la cesión de la sala Kubo como un espacio extra para la celebración de congresos.

Y sobre otra reclamación de los hosteleros, la de volver a convertir el Velódromo en una parada obligatoria de los grandes grupos de música, Goia ha descartado cualquier intervención en esa línea en este espacio.

El edil ha señalado al respecto que la ley en materia de seguridad para, entre otras cosas, la evacuación de un recinto, hace muy difícil que el Velódromo pueda acoger grandes conciertos, por lo que ha defendido que Illunbe debe ser el escenario que se impulse para estas actividades.