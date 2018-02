Xabi Alonso: "Si decido ser entrenador, me gustaría volver a la Real"

Xabi Alonso ha recorrido 'los caminos del fútbol' con el periodista Manuel Jabois, colaborador de la Cadena SER, en la primera charla-coloquio del programa 'Korner Festibala' que organiza la Fundación Real Sociedad para que sirva de punto de encuentro entre el fútbol y la cultura. El que fuera centrocampista de la Real Sociedad, el Eibar, el Real Madrid, el Liverpool y el Bayern Munich ha repasado su trayectoria deportiva, al tiempo que reconocía algunos de sus secretos culturales que hasta pertenecían a su vida privada y, por tanto, al anonimato.

"Si algún día decido ser entrenador, me gustaría volver a la Real y defender esos colores como en su día hice como jugador. Pero todavía tengo que determinar cuál será mi camino", ha explicado Xabi Alonso como punto de partida a una pregunta, curiosamente, de un pequeño aficionado al mundo del fútbol. Es el camino que el fútbol parece que le tiene destinado al que fuera doble campeón de Europa y del Mundo con la selección española. "Es que el fútbol es cada vez más como una partida de ajedrez, y a mí me encanta", reconocía Xabi Alonso, cuya vinculación con la Real Sociedad es inequívoca, a pesar de haber jugador en otros grandes equipos. "Tenemos que confiar en pasar el próximo jueves contra el Salzburgo, creer que podemos estar en octavos de la Europa League. Hay plantilla para conseguirlo", señalaba el tolosarra, que salía bien del apuro en el que le metían cuando le preguntaban por el caso Íñigo Martínez y su polémica marcha al Athletic de Bilbao en el pasado mercado de invierno. "Mirá, yo voy a contar lo que me pasó a mí hace muchos años. Cuando yo estaba en el Antiguoko, que es mi equipo de pequeño, tenía una polémica fuerte por si tenía que estar convenido con el Athletic o la Real, al ser un club gipuzkoano. Yo pude elegir entre uno u otro, y no lo dude, me fui a la Real, con eso digo todo. Pero los futbolistas van y vienen, y hay que respetarle y desearle suerte, y ahora centrarse en los que están, nada más".

A partir de ahí, Xabi Alonso ha repasado momentos inolvidables de su trayectoria futbolística, haciendo hincapié en alguno que no es tan mediático. "La temporada del subcampeonato con la Real la tengo muy marcada. Todavía recuerdo el partido que jugamos contra el Villarreal en Anoeta aquella temporada 2002-2003. Es la gran espina que me va a quedar para siempre en el corazón. Si pudiera volver a jugar un partido, si me dieran a elegir, pediría volver a jugar el de Vigo de aquel año. Nos pudo la presión, yo creo, de jugar un partido de tanta tensión e importancia", decía Xabi Alonso, que lo ha vivido todo en su extensa y fructífera etapa como jugador". De aquella temporada, señalaba el jugador con el que más a gusto se ha encontrado sobre un terreno de juego. "Mikel Aranburu (capitán en su época de la Real) me sentía muy a gusto. Nos entendíamos muy bien".

Luego, el tolosarra reconocía que "Nirvana" era el grupo que le gustaba escuchar de música cuando era joven, aunque cuando estuvo en Liverpool se hizo fan de "la música de los Beetles". También explicaba que después del fútbol le gusta hacer "una vida normal", porque señalaba que "cuando se es futbolista, a veces todo lo que ocurre con el fútbol, todas esas cosas, no se sabe gestionarlo". Y sobre jugar al fútbol hacía una simpática confesión. "En navidades jugué una pachanga con los amigos, no he vuelto a jugar más". Parece que no tiene morriña por el fútbol tras tantos partidos de alta competición. Y terminaba con una frase que lleva a rajatabla en su vida. "Me gusta esforzarme en todo. Dentro y fuera del campo. Cuando fui a Alemania, tenía claro que debía aprender alemán. Y si pierdo un partido, siempre busco razones futbolística, el esfuerzo de todos los doy por hecho". Palabra de Xabi Alonso. Sus caminos del fútbol dan crédito a su discurso.