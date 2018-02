Prudencia cuando se trata de obras

No es extraño que una obra se retrase por algún contratiempo. Pero su enorme simbolismo y el hecho de que sea una equipamiento largamente esperado, hace que el retaso de la finalización de las obras de Parque Central tenga cierta repercusión. Me consta que las partes afectadas están haciendo importantes esfuerzos para tratar de resolver el problema planteado con los materiales que no han llegado o que no están dando el resultado previsto. Así que solo queda esperar, y ser más prudente.

Julián Giménez / Cadena SER

Porque cuando se trata de obras hay que ser muy cauto cuando se dan fechas de su finalización. Y ojo porque una obra puede estar acabada pero hasta que no se comprueba que está todo en orden y se firma el acta de recepción no puede entrar en servicio. Basta recordar lo ocurrido recientemente con el PAI de Malilla o lo que pasó con la obra del nuevo acceso por la avenida de Catalunya.