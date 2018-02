Señores consejeros ¿Ustedes cómo lo ven?

Lo que ahora nos escandaliza, es decir, la presencia de personas en consejos de administración, que poco o nada entienden sobre lo administrado, fue durante mucho tiempo una práctica extendida y asumida con plena normalidad a pesar de que no se sustentara sobre más lógica que la de la recompensa partidista derivada de haber ganado unas elecciones en algún ayuntamiento o la compensación por la pérdida de un puesto político, por poner un par de ejemplos sobre los criterios de selección para un puesto ni más ni menos que en el máximo órgano de una caja de ahorros.

Quienes formaron parte del consejo de administración de Caja España Duero, que es el caso que nos ocupa, fueron convenientemente remunerados con dietas que en algunos casos resultan simplemente escandalosas, no ya por la cantidad recibida, que también, sino por el trabajo realizado en base al cual se aplicaron las retribuciones.

Algunos exconsejeros han reconocido sin rubor que de banca no tenían ni idea. La justicia determinará si la conducta de estos proceres de la comunidad es punible o no, pero por el momento, reconforta saber que aquellos días de vino y rosas en los que asumimos tantos escesos con angelical comprensión ya no volverán. O eso parece.