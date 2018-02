Ciudadanos apoya los Presupuestos después de que el PP haya aceptado sus enmiendas

Minutos antes de que comenzara la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento de Ávila se ha escenificado el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos con la firma de un pacto por parte del alcalde, José Luis Rivas y del portavoz del principal grupo de oposición, Marco Antonio Serrano.

El PP ha aceptado 39 propuestas de Ciudadanos y se han asegurado así el apoyo de los cinco concejales de la formación naranja tras la desagradable sorpresa que supuso la devolución del proyecto de Presupuestos en el mes de diciembre.

Marco Antonio Serrano ha dicho que el acuerdo "nace del diálogo, de la negociación, del espíritu de consenso de Ciudadanos y del PP, del no bloqueo, de eliminar la crítica populista y el no es no".

Pero el portavoz de esta formación ha dicho que "el PP no podrá modificar créditos sobre las partidas que hemos negociados sin consensuarlo previamente". Dice que no es un cheque en blanco sino que se trata de otra forma de fiscalizar al equipo de gobierno.

"Hemos pedido un plan de viabilidad para la sociedad que gestiona el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte" y han insistido en la realización de dos obras que consideran muy necesarias, la eliminación de las balsas de agua en la avenida Juan Carlos I y la mejora de las tuberías de agua en el barrio de Las Batallas.

La huella de las propuestas de Ciudadanos en los presupuestos se puede ver en inversiones que van desde los 200.000 euros para abrir un Centro de Innovación en la antigua Estación de Autobuses a los 1.000 euros que se destinarán a comprar cambiadores de bebés para los edificios municipales