Pueden perseguir a los abusadores

No entiendo cómo a estas alturas de la crisis laboral, y digo laboral porque el gobierno dice que se acabó la económica, con contratos precarios por todos los lados, en la empresa pública y en la privada, sea la administración pública la que no ejerza como debiera los controles necesarios a las empresas que le dan servicios, me refiero a las entidades privadas que realizan servicios que en el pasado hacía personal público.

Es cierto que en Canarias se ha hecho un gran esfuerzo para perseguir el fraude laboral, para evitar la explotación que ha permitido la crisis, con campañas especiales y circunstanciales, que han ido bien aunque debieran aumentar la plantilla fija en el futuro porque no es suficiente. Pero no se ha hecho el mismo esfuerzo en controlar, perseguir y sancionar a las empresas de servicios que cobran del dinero de todos, en temas como seguridad, servicios de emergencia, mantenimiento de carreteras etc, que evitan pagar los salarios del convenio colectivo a sus empleados.

La administración está para revisar y hacer cumplir los contratos a las empresas de servicios que contrata, pero también para evitar que se creen subempleos o empleos en precario, empleos basura, para la gente que trabaja para el servicio de todos y con el dinero de todos. Es decir evitar la miseria, del empleo que empobrece.

Los ayuntamientos, cabildos, gobiernos regionales y el propio gobierno de España apuntan a que los hacen, sobre todo los gobiernos del cambio, los gobiernos progresistas. Señalan que han puesto en marcha cláusulas sociales, pero lo cierto es que continúa pasando, aunque menos pero se siguen produciendo. Algunas empresas siguen pagando en muchos casos salarios por debajo de convenio y pueden porque no se han puesto trabas por parte de las instituciones públicas. Es penoso.

En algunos casos gobiernos de izquierdas que han presumido, por estar en contra de la reforma laboral del pp, o no lo ponen en las licitaciones de esos concursos públicos o si lo colocan no persiguen su incumplimiento, cuando además han subido el dinero que pagan a las empresas con ese fin. Ya que el pp no ha eliminado todavía su desastrosa reforma laboral que tanto ha empobrecido a los trabajadores, el resto de partidos donde gobiernan tienen herramientas para frenar la injusticia. Algo se ha hecho pero todavía es insuficiente.

Así que más control y menos demagogia, menos hablar y más hacer, que siempre pierde el débil.