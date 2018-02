Jonathan Viera, traspasado al Beijing Guoan chino

Se acabó el culebrón. El jugador grancanario Jonathan Viera ha sido traspasado al Beijing Guoan. En la mañana de este lunes la Unión Deportiva Las Palmas y el equipo chino alcanzaron un acuerdo para transferir de manera inmediata los derechos federativos del jugador isleño al club asiático. Tanto el presidente de los insulares, Miguel ángel Ramírez, como el director general del Beijing Guoan, Li Ming, cerraron en Madrid la segunda etapa de Viera en el equipo amarillo.

Según explica el club insular en su página web “el jugador está pasando la revisión médica en Lisboa” y que “a pesar de que la entidad amarilla no ha dado facilidades para su marcha, el acuerdo colma todas las expectativas negociadoras”, en cuyo contrato “reza una cláusula de confidencialidad en relación a los términos económicos”, aunque los acuerdos previos se hablaba de una cantidad cercana a los 23 millones de euros para los amarillos y seis millones netos para el jugador por cada una de las temporadas, pudiendo llegar hasta los 8 si cumplieran determinados parámetros.

De esta manera se cumple el sueño de Viera, que quería jugar en la Superliga de China porque “lo que me ofrecen le soluciona la vida económica a mí a ya mi familia”, dijo la semana pasada en rueda de prensa. Se da la particularidad que el mediapunta había sido traspasado con anterioridad al Valencia, regresando tras no lograr ser feliz en el Standard de Lieja.

Según explican en la entidad, Las Palmas se reserva el 30% de los derechos económicos de un futuro traspaso, así como distintos bonus en caso de que el Beijing Guoan gane la Superliga de China o cualquier competición internacional. También se admite que el consejo de administración reconoce que “con el transcurso de los días no ha podido afrontar otro escenario que no fuera la marcha del jugador, por lo que se muestra satisfecho del desenlace de la negociación”.

Miguel Ángel Ramírez, presidente amarillo, reconoció en los medios club que “no podemos competir con esas cantidades. A la firma del contrato le pagan siete millones de euros netos, lo que no podemos hacer es arruinarle la vida a uno de los nuestros. Todo esto nos originó buscar la manera para que todos saliésemos lo menos dañados posibles".

Reconoce que el jugador” viene siendo tentado en el último año y medio y lo hemos ido aguantando todo lo que hemos podido. El martes por la noche tenía un acuerdo con Viera para que se quedara en la UD. No estoy nada satisfecho con esta operación, pero me he sentido obligado a buscar una solución. En lo deportivo hacemos un pésimo negocio".