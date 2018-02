Se reanuda el juicio del caso ERE con el interrogatorio a Magdalena Álvarez

La exministra socialista Magdalena Álvarez es la protagonista hoy en el juicio sobre los ERE fraudulentos en Andalucía. Está procesada por un delito de prevaricación por el que se enfrenta a 10 años de inhabilitación. Un juicio que sienta en el banquillo a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos de la Junta por delitos de malversación y prevaricación y que juzga el procedimiento por el que el gobierno andaluz otorgó ayudas directas a empresas en crisis, con el que presuntamente se desviaron más de 700 millones de euros de dinero público. Un 'fondo de reptiles' tal y como lo calificó el entonces director general de empleo, aunque en este juicio. No obstante, el tribunal ha tenido que escuchar todo lo que Francisco Javier Guerrero declaró ante la policía y el juez de instrucción, con el consecuente enfado del secretario judicial.

Hoy, Álvarez, ex ministra de Fomento en el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha de responder como responsable de la elaboración y gestión de los Presupuestos andaluces que recogían la partida que pagaba las ayudas sociolaborales