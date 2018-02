El Tribunal Superior considera “arbitraria” la anulación de una corrida en Villena

El Tribunal Superior de Justicia da la razón a la Fundación TORO DE LIDIA que recurrió la decisión de no ceder de la Plaza en las fiestas de 2016 para celebrar una corrida a beneficio del Asilo de Ancianos.

La sentencia señala que el Ayuntamiento, en sus argumentos para no ceder la Plaza, indicando por ejemplo que “los espectáculos taurinos tienen connotaciones negativas y no convienen asociarlos al municipio”, cuestionaron los aspectos jurídicos que vulneran la Tauromaquia con bien de interés cultural y no tiene competencias para prohibirlos.

Para la Peña Cultural Taurina Villenense es una victoria legal para seguir reivindicando que la Plaza pueda albergar eventos taurinos, cosa que no sucede desde hace cuatro años.

El Alcalde ha recordado que en aquel momento la decisión se basó en que un espectáculo en el que se disfruta con el sufrimiento animal no es apropiado para unas fiestas patronales, y que la sentencia solo exige que el Ayuntamiento debe sacar unos pliegos para licitar la Plaza.

Javier Esquembre acepta pero no entiende la sentencia, que por otra parte, obliga al Ayuntamiento a pagar las costas del proceso judicial.