Comprar o no comprar por Internet, esa es la cuestión

Que las tecnologías de la información han venido para dar solución a muchos de los problemas que amenazan nuestro actual estilo de vida es algo indiscutible. El cotidiano hecho de comprar tampoco se escapa a su influencia.

Nos pasamos el día trabajando, llevando a los niños al colegio, intentando rascar algunas horas para hacer algo de deporte, ver alguna serie o compartir un rato en familia.

Con todo esto, tener tiempo para comprarnos ropa, comida, o un simple capricho o regalo, sobre todo si es para alguien especial, acaba convirtiéndose en toda una odisea.

Nuevamente, es aquí donde Internet y el comercio electrónico vienen a echarnos una mano. Porque no se trata solo de comodidad, precios más competitivos, o disponer de una oferta más amplia; realmente puede resultar toda una necesidad.

¿Quiere decir esto que comprar por Internet sea mejor? Pues claro que no. Al menos no en sí mismo. Oler unas fresas maduras, probarnos la ropa que nos hace sentir bien, asegurarnos que los zapatos que queremos no nos rozarán, calibrar el tamaño del sofá que nos gusta, ser atendidos por una persona que nos guía y ayuda en todo momento, son todo cosas que ni tienen precio, ni parece que por el momento podamos esperarlas de las compras por Internet.

Y es que tan malo es rechazar una tecnología que puede facilitarnos tanto la vida, como renunciar a esos pequeños placeres que solo nos puede proporcionar el contacto real con las cosas, con la gente…, con la vida.

Si creemos que comprar por Internet me permitirá adquirir un regalo para nuestra pareja en un día especial, llenar la nevera para poder preparar una cenita en casa, dejar tiempo para llevar a los niños al parque, comprar unas entradas para el teatro, o darnos el gustazo de comprar aquello que tanta ilusión nos hacía tener, ¡hagámoslo!, pero hagámoslo con seguridad y sabiendo que nos movemos en un nuevo dominio en el que debemos reaprender las reglas que lo rigen: ¿cómo encontramos los productos que buscamos?, ¿en qué tiendas deberíamos confiar?, ¿cómo podemos pagar con seguridad?, ¿qué garantías y derechos tenemos?…

Otra semana en la que seguiremos profundizando en la seguridad en Internet, en esta ocasión, proporcionando algunas claves para que nuestras compras sean seguras y efectivas.

Francisco Maciá es doctor Ingeniero en Informática y profesor titular en el Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante.