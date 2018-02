Cristóbal Moraga: “Cuando se cae en la trampa de amañar partidos es muy difícil salir”

El delegado de ProLiga en Castilla-La Mancha, Cristóbal Moraga, ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos La Mancha para dar un poco de luz a la macrooperación que ha afectado al fútbol modesto en concepto de amaño de partidos. En Castilla-La Mancha están siendo investigados partidos de La Roda y Marchamalo de las dos últimas temporadas.

“Cuando caes en la trampa de los amaños de partidos es muy difícil salir, no tiene sentido que en China ganen mucho dinero con un Marchamalo-Talavera y estos mismos equipos no reciban ni un euro de este dinero”, explicaba Moraga en los micrófonos de Radio Azul. En este sentido, el delegado de ProLiga ha defendido a las entidades. “Los que cometen los delitos son las personas, no las entidades, ProLiga va a defender a los clubes”.

En relación a los dos equipos que están siendo investigados por presuntos amaños de partidos Cristóbal Moraga ha confirmado que durante el día de hoy la Comisión de Clubes de Segunda B y Tercera va a mantener una reunión con ambos para intentar aclarar lo sucedido.

“Ya vimos el caso del Eldense, son personas las que se han visto involucradas, la lacra de las apuestas siempre afecta a los más débiles, y el fútbol modesto es el más débil”, apunta el ex presidente del Atlético Tomelloso.

“Hay que dejar a la justicia trabajar, de momento tan solo es una investigación y no hay nada confirmado”, señala Moraga ante la posibilidad de que se encuentren amañados el Marchamalo-Talavera; Mora-Marchamalo; El Ejido-La Roda y el Real Unión-La Roda, partidos que ha sacado a la luz el portal de El Confidencial.

“Lamento que tengamos que hablar de esto pero es de rabiosa actualidad y los oyentes tienen que saber lo que está pasando”, ha concluido Cristóbal Moraga en SER Deportivos La Mancha.