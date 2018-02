Chendo: “El equipo está fuerte y con otra mentalidad”

Chendo Alarcón empieza a parecerse a ese delantero fuerte y goleador que acampaba hace uno meses por Motril y hace más de un año por Almagro. Y es que lejos de entrenar más o menos, la felicidad y la confianza son aspectos más que fundamentales en los deportistas. Y, precisamente, Chendo, en el Atlético Tomelloso, está volviendo a ser feliz gracias a Darío y a sus compañeros.

El pasado domingo, el de Torreblascopedro marcaba el tanto de la victoria de su equipo ante el Azuqueca,aunque se estrenaba como goleador la semana anterior en Albacete en el empate de los auriverdes ante el filial albaceteño. Pero por encima de los goles, Chendo celebraba la victoria de su equipo, una victoria muy necesitada y que dará seguridad y confianza para afrontar el resto de temporada.

“Estoy contento porque, en primer lugar, ganamos. Y luego, estoy contento conmigo mismo porque la primera semana lo pasé muy mal por la niña, la adaptación, la baja forma en la que llegué sin apenas jugar, pero gracias a Dios, voy a más y cada vez me encuentro mejor”, reconocía el delantero auriverde.

Una de las cosas que más llamó la atención fue la efusiva celebración entre Chendo, sus compañeros y el cuerpo técnico, hasta el punto que se fundieron en una piña para poner fin a la maldita mala racha.

“La celebración fue porque conozco al míster, sé lo que está trabajando y todo el tiempo que le dedica al fútbol y me da rabia que él haga todo por nosotros y que no se vea recompensado con un buen resultado. Además, estoy aquí por Darío. Era una manera de darle las gracias porque me ha vuelto a ilusionar”, indicaba Chendo mientras señalaba que “las faltas de respeto hacia mi jefe, me duelen, pero porque no se lo merece. El mister cuenta con el apoyo cien por cien de toda la plantilla y por eso nos fuimos a abrazarle”.

Y es que echando la vista atrás, y visto desde fuera y desde dentro, “yo creo que el fútbol no ha sido justo con el equipo”. En este sentido, el andaluz argumentaba que “el equipo entrena y trabaja bien, pero eso no lo es todo porque el aspecto anímico hace mucho y el equipo se ha mostrado muy vulnerable al primer revés que ha recibido, quizá, también, porque somos un equipo joven. Por eso, pienso que ha sido más una situación más mental que física o futbolística”.

A título personal, también se encontraba bien porque “un delantero está para marcar goles y estoy aquí para eso, pero soy consciente que vengo de una mala racha y de no marcar goles. Y es que los goles te dan mucha confianza”.

Tras volver a los entrenamientos y poniendo la mirada en el encuentro del domingo ante el Villarrobledo, Chendo se mostraba con ganas y con ilusión. “Conociendo al mister, vamos a ir a Villarrobledo con la película bien aprendida, pero es un campo difícil, done ellos van líderes, pero también te digo que vamos a ir a ganar porque no tenemos nada que perder. En el fútbol juegan once contra once y puede pasar cualquier cosa” y más aún, y para finalizar, porque “el equipo está más fuerte, con confianza y con otra mentalidad”.