Una foca se refugia en el puerto de Elantxobe

El mal tiempo, unido a los temporales de los últimos días, podría ser la causa por la que esta foca gris busque el refugio de un puerto para alimentarse a base de mubles.

Las dificultades para encontrar qué echarse a la boca en altamar hace que el mamífero entre en bahías o puertos.

La página verballenas.com ha compartido en redes este vídeo de un ejemplar de foca gris en el puerto de Elantxobe este pasado lunes. Los expertos advierten de que, en caso de encontrar un ejemplar como este, mejor no molestarlas, ni rodearlas. Dejar una vía de escape al animal e incluso procurar no tocarlas. "No son un peluche", avisan.

En caso de ver una foca o cualquier otro animal poco habitual por estas costas, avisar al 112.