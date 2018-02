Urrutia: "Hay preocupación e inquietud"

El presidente del Athletic, Josu Urrutia, admitió este martes que en el Athletic Club existe "preocupación e inquietud" ante la llegada a Bilbao de grupos ultras del Spartak de cara al encuentro europeo de este jueves en San Mamés.

El máximo mandatario rojiblanco destacó que confía en que se repita el buen ambiente que hubo en Moscú la semana pasada.

"Estamos preocupados, pero también hay que decir que en Moscú el trato al club y a los que fueron fue muy bueno y espero que aquí sea lo mismo. Evitar su presencia no está en nuestras manos, y sí me gustaría trasladar que hay preocupación por el asunto, que allí no pasó nada y hubo una gran relación con el Spartak, esperemos que aquí tampoco haya nada", resaltó Urrutia.



El presidente rojiblanco recordó que el Athletic Club trabajará junto a la Ertzaintza para evitar que no haya incidentes. "Hemos redoblado los esfuerzos con seguridad privada y cumpliremos lo que la Ertzaintza nos indique", destacó.