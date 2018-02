Urrutia asegura que "no" se ha planteado prescindir de Ziganda

El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, aseguró que "no" ha llegado a plantearse la posibilidad de prescindir del técnico José Ángel Ziganda, a pesar de que ha admitido que el equipo rojiblanco no "está haciendo bien las cosas" en lo que va de temporada.

Urrutia se mostró "optimista" de cara a lo que resta de temporada y convencido de que el equipo rojiblanco remontará y acabará "arriba" en la tabla como en las últimas temporadas.

"Este equipo ha sido una garantía durante siete años. En unos año ha habido más fluidez en el juego y en otros menos pero en los que ha acabado remontando. Estamos a tiempo de auparnos y de llegar arriba", dijo.

Urrutia apuntó que el Athletic está "en la búsqueda de sensaciones" y que, en ese sentido, "sí" es "motivo de preocupación" su trayectoria en este primer año de Ziganda.

Aunque no cree que esa preocupación sea mayor ahora que en otros momentos malos puntales de los dos años de Marcelo Bielsa y los cuatro de Ernesto Valverde, los anteriores entrenadores.

El presidente del Athletic, por otro lado, aseguró que las próximas elecciones en el club "no serán en verano" y que, "como todavía queda un año" para el que es el segundo de sus mandatos, no le está ni "dando demasiadas vueltas" al asunto ni ha decidido aún si se va a presentar a la reelección o no.

Con respecto al choque europeo del jueves ante el Spartak de Moscú, dijo que, tras el 1-3 de Moscú, el Athletic, que no está en buen momento de juego, debe salir "con confianza en sus posibilidades, que no confiado" al terreno de juego.

Y, aunque admitió "preocupación" por lo que pueda suceder con la hinchada rusa, que ya ha protagonizado algunos incidentes en Vitoria, recordó que hace una semana en la capital rusa el trato tanto con el expedición bilbaína como con sus aficionados fue "muy bueno".