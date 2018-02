Arenas y Deusto, protagonistas

Pablo Fid, joven portero de 21 años del Arenas y Andoni Azpillaga, arquero de 25 con pasado en el Zamora y el Nacional de Potosí de la Primera División de Bolivia, actualmente en las filas del Deusto, se pasaron por Radio Bilbao. Los dos fueron delanteros en sus inicios.

Fid, estudiante de segundo y tercero de Ingeniería Mecánica, titular ahora en Gobela en detrimento del veterano Txemi Talledo, se ejercitó en Cadetes en Lezama. “No me pillaron, estuve tres meses de pruebas, pero poco más”. Estabaque jugar él de titular, se ha ganado más continuidad”, señala.

Azpillaga ha manejado una oferta para marchar a Islandia este mes de enero, otra de Gibraltar y otra para volver a Bolivia, aunque unas prácticas de la novia se lo han desaconsejado. El arquero del Deusto cursa su último año de carrera de Ingeniería Marina. En su hoja de ruta: Santurtzi, Sestao River, Tropezón, Zamora, Laredo, Potosí, Zamudio y Deusto. “Este año valoras otras cosas, tenemos en el Deusto un grupo bonito y estoy tranquilo. Ya he tenido experiencias fuera. El fútbol se acaba y tienes que estudiar algo y más en Segunda B y Tercera”, analiza Azpillaga, que entiende que el salto a una portería de Primera no sería tan grande: “Sí que están preparados mejor físicamente, pero el salto no es tan grande. Es estar en el momento adecuando en el momento oportuno”.

Un Deusto también con 11 empates: “Hemos ganado últimamente, queremos ganar ahora a Basconia y pelear por otro objetivo”, comenta este amante de Víctor Valdés. Con Gorka Bidaurrazaga como técnico está encantado: “Un entrenador que ha sido futbolista se agradece, te entiende mejor”, sentencia.