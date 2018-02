"Lo hemos pasado mal. Nos mirábamos y nos preguntábamos ¿queremos ganar?

José Antonio Vera Luque y su chirigota se han convertido en un referente de la chirigota. Ha conseguido cuatro primeros premios en cinco años. Este carnaval ha vuelto a repetir máximo entorchado con "No tenemos el congo pa farolillo". Pero ha sido un primer premio un tanto extraño a tenor de las sensaciones que ha tenido el grupo durante este COAC. El propio autor confesaba en SERxCuatro que "lo hemos pasado mal en el local de ensayo. ha habido días complicado. Malas caras porque no estamos contentos cuando estábamos ahí compitiendo para ganar. Nos veíamos y nos decíamos ¿queremos ganar? Lo llegamos a pensar, a ver si es que si ganamos lo vamos a pasar mal después de carnaval, porque alguien nos diga algo. Eso lo vas masticando, por los comentarios por las redes sociales, y te das cuentas de que hay un ambiente que la gente no quiere que ganes. Teníamos ese resquemor, pero la verdad es que no hay nada que achacar a nadie".

Se dice que la calle en carnaval lo cura todo y ha así ha sido para el este grupo: "Hemos salido a la calle y henos tenido unos recimientos preciosos. Es cierto que por las cosas que escuchas, tienes el resquemor de que cuando vayas a la calle alguien vaya a decir algo, que ganes y te suelte alguna historia o lo que sea. Pero la gente dice las cosas desde el eanonimato que es más fácil". Vera Luque reconoce que "parece que hay dos carnavales uno hasta la final del Falla y otro después. La calle ha sido un bálsamo, una cura muy grande".

No son buenos momentos para la modalidad. Vera Luque reconoce que "hay crisis en el humor está cada vez más complicado. Por las redes sociales hay auténticos genios del humor, gente que hace chistes al momento que te condiciona a la hora de hacer tu repertorio. Ese punto de ser instantáneos del carnaval se ha perdido, lo tienen las redes".