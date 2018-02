La reunión de los presidentes del norte y la pirámide demográfica

La pirámide demográfica de Galicia da vértigo. Y llama a la responsabilidad. El norte de la península se ha unido porque comparte problemas y diagnóstico. El Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo junto a los de Asturias, Aragón y Castilla León se han visto en León para constituir un frente común que reclame al Estado más fondos para sanidad y dependencia y programas que permitan revertir el declive demográfico. Es una reunión realista y necesaria. Debería haberse celebrado mucho antes porque, al menos en Galicia, las alertas por la pirámide de población llevan sonando décadas y los cheques bebé que vienen y se van y las campañas para que se tengan hijos chocan contra la realidad. No se apoya a las familias, a las mujeres, con medidas firmes y profundas, para la crianza, para la dependencia, y la economía está lastrada por el mantra del no endeudamiento cuando a comunidades más fuertes, que no lo cumplen, terminará condonándoseles la deuda, y lo sabemos. La reunión es necesaria, la llamada de alerta también. Pero es imprescindible además contar con más dinero público en circulación porque la austeridad nos deja secos. Hay que ir a una reforma fiscal real a nivel nacional y a un cambio de leyes laborales y de políticas. E invertir en conocimiento para que los jóvenes formados no se vayan y levanten este país. Necesitamos dinero y políticas que acompañen a la mayoría tras los encuentros y los frentes comunes. Necesarios siempre.

Intervención de Feijóo tras la reunión.