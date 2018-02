El PP acusa de tener "poca ética" al presidente del Consell de Ibiza

El Partido Popular de Ibiza ha acusado de tener "poca ética" al presidente del Consell, Vicent Torres, por "permitir la distribución de propaganda del PSOE en institutos de la isla".

El portavoz del PP en la Institución Insular, Mariano Juan, ha explicado que entiende "la lucha entre PSOE y Podemos para adjudicarse la única medida tomada por el Departamento de Movilidad esta legislatura, como es la tarjeta de transportes, pero es muy poco ético distribuir propaganda a menores de edad en los institutos de la isla".

Asimismo, para el 'popular' "no es ni ético ni moral que un presidente del Consell y secretario general del PSOE de Ibiza permita que se distribuyan a menores obsequios con el logotipo de su partido, y más cuando la tarjeta de transportes es un proyecto que corresponde al Consell, una institución de todos los ibicencos y no de una formación política".

El portavoz ha cuestionado que el PSOE "haya pedido autorización a los padres y madres o que tenga permiso por parte de la Conselleria balear de Educación".

Por último, ha recordado que "desde el Grupo Popular apoyamos las iniciativas para fomentar el uso del transporte público, pero siempre desde la condición de institución insular, no por parte de una formación política que aún no entendemos cómo no tiene vergüenza de pasear por los institutos de Ibiza para repartir propaganda a menores".