Piden que se llame a declarar a los órganos directivos y de control que aprobaron los créditos de Llamas

A diferencia de lo que sucedía en la primera jornada, los cinco exconsejeros citados este martes por el caso Caja España han accedido a declarar ante el juez y a responder además a las preguntas de todas las partes. El primero en pasar por la sala de vistas ha sido el profesor de Economía y vinculado al PSOE Zenón Jiménez Ridruejo. Con un perfil más técnico que el resto de los exconsejeros socialistas con los que comparte defensa –Olga Palacio, Begoña Nuñez y Marcos García-, ha sido él quien ha sentado las bases de la línea argumental a la que luego han seguido todos ellos. Casi dos horas se ha dilatado su declaración. En ella ha puesto sobre la mesa la solicitud de que se llame a declarar a los responsables de otros órganos directivos y de control de la entidad que también avalaron la refinanciación de los créditos de Llamas

La tesis de Ridruejo es que la alternativa a refinanciar los créditos no solo de Llamas, sino de todos los empresarios de la construcción, era la quiebra de la entidad e incluso poner en grave riesgo la economía de toda la comunidad. También ha negado que la operación tuviera algo que ver con que el beneficiario se tratase del entonces presidente de la entidad. "No tenía ningún vínculo con él. Vote en contra de su nombramiento y si me permiten la broma no era santo de mi devoción", ha dicho a los medios de comunicación.

¿Por qué no ha particulares?

Los argumentos de Ridruejo no han convencido a las acusaciones. Los letrados de IU matizan además que ha dejado claro que, a diferencia de lo que decía en su declaración Francisco Fernández, algunos de los miembros del consejo sí emitían el voto en función de su propio criterio. Se preguntan además por qué solo se refinanciaban los créditos de grandes empresas y no así a los particulares, cuyas dificultades para afrontar las hipotecas acabaron en lanzamientos y desahucios.