El Astorga y La Virgen del Camino descartan su implicación en el amaño de partidos

Los presidentes del Atlético Astorga, Sagrario González, y CD La Virgen del Camino, David Fernández, ambos equipos del grupo VIII de Tercera División, han descartado a Efe su presunta implicación en la macroperación policial por apuestas ilegales y amaños de resultados, algo que desconocen "absolutamente".

Las investigaciones de los agentes de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) habrían detectado irregularidades en los encuentros Becerril-Virgen del Camino (1-2) y Astorga-Real Burgos (4-0), ambos correspondientes a esta temporada, así como el Atlético Astorga-Arandina, cuando ambos equipos militaban en Segunda División B, según ha desvelado este martes El Confidencial.

Sin embargo, los máximos mandatarios de ambos clubes leoneses han manifestado "desconocer" cualquier tipo de implicación en supuestas irregularidades de sus equipos en estos presuntos amaños de partidos y apuestas ilegales.

"Es la primera noticia que tengo, no tenía ni idea y, desde luego, no me puedo creer que algún jugador del Atlético Astorga pueda estar implicado en ello", ha declarado categóricamente la presidente del club maragato.

Sagrario González ha confirmado que, "desde hace algunas temporadas, cuando empezó a detectarse este tipo de situaciones, se decidió incluir en los contratos una cláusula específica prohibiendo a los jugadores las apuestas, así como de sus personas más cercanas", ha recalcado.

Por su parte, el presidente del CD La Virgen del Camino y alcalde de la localidad de Valverde de la Virgen, David Fernández ha recordado el "especial mimo" que desde la entidad se ha tenido hacia este tipo de temas, después de que en 2015 el club denunciara un presunto intento de compra del partido ante el Real Ávila.

Por ello, Fernández se ha declarado "muy tranquilo en este sentido", ya que "no ha detectado" ningún tipo de comportamiento "anómalo" entre los integrantes de su plantilla.

Por otra parte, dos partidos disputados por el Real Burgos y la Arandina, equipos que actualmente militan en la Tercera División, también están siendo investigados dentro de la operación que LaLiga y la Policía Nacional están llevando a cabo en relación al referido amaño de partidos para realizar apuestas ilegales en Asia.

El primero de estos partidos tuvo lugar la pasada temporada, concretamente el 16 de abril de 2017 en la jornada 34 del Grupo I de Segunda B que enfrentó en El Montecillo a la Arandina y al Racing de Santander, que concluyó 1-5 y que supuso casi la certificación del descenso de los ribereños, mientras que este resultado a los cántabros les mantenía en la terna con el Celta B para conseguir el primer puesto.

En el caso del Real Burgos, el encuentro que se está investigando es de esta temporada y tuvo lugar el 7 de octubre de 2017 ante el Astorga en la jornada 7 del Grupo VIII de Tercera en tierras leonesas, partido que se llevó el conjunto maragato por un 4-0.