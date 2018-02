Javier Fernández visita a niños ingresados en el Gregorio Marañón

El patinador, acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha empezado la visita en la planta de Cardiología. Ha colgado medallas de chocolate a niños y niñas de entre tres y 16 años. Sara, con 16, ha jugado a ser periodista: "¿Te has caído muchas veces?, ¿pasas muchos frío en la pista?", le ha preguntado a Javier.

Han bajado después a conocer al resto de niños en el salón de actos. Pablo estaba ilusionado: "Me parece a algo súper guay, conocer a alguien tan especial es algo que muy pocos niños pueden tener". Javier les ha explicado por qué le gusta visitar hospitales: "Me comprometo por la vida, porque he pasado mucho y creo que los que estamos aquí reunidos tenemos mucho en común. Creo que es bonito juntarnos y contarnos cosas los unos a los otros para apoyarnos".

El patinador, que acaba de volver de Corea del Sur donde ha ganado una medalla de bronce, les ha animado a luchar y perseguir sus sueños. "Nosotros somos los que nos animamos y los que podemos hacer que las cosas imposibles puedan pasar. Con trabajo, esfuerzo y dedicación nada lo es".

"Un ejemplo para todos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también se ha dirigido a los niños en este acto. "Tenemos la suerte inmensa de que nos visite un campeón, uno de los más grandes deportistas. Pero tiene una cualidad que es todavía más importante: es una gran persona".

La presidenta ha agradecido a Javier que siempre quiera visitar hospitales cuando pasa por Madrid. "Lo hace para que os deis cuenta de que luchar en la vida tiene recompensa. Ser deportista de élite es muy complicado, es una vida llena de sacrificio, esfuerzos, lesiones y de caerse y volver a levantarse, que es lo que hay que hacer en la vida".

Cifuentes se ha mostrado orgullosa tanto por Javier, "un ejemplo y una referencia para todos", como por el trabajo que hace el Gregorio Marañón, "un grandísimo hospital, de los mejores de España".

A la salida, se ha negado a responder preguntas: "De otra cosa que no sea el himno, no", ha dicho su equipo de comunicación en referencia a la letra del himno de España de Marta Sánchez.