El UCAM Murcia-Iberostar a 'ida o muerte'

El objetivo que persigue el UCAM Murcia CB en la Basketball Champions League no es otro que superar la ronda de los octavos de final y plantarse en los cuartos. Para ello tendrá que imponerse en su eliminatoria a doble partido al Iberostar Tenerife que dirige Fotis Katsikaris. Por ello el club propone dos iniciativas agresivas de cara a que el Palacio de los Deportes registre el primer lleno de la temporada. El encuentro que se jugará el miércoles día 7 a las 20:30 ha sido bautizado en la entidad murciana como 'un partido a ida o muerte'.

La primera opción es que cada uno de los abonados se pase por las oficinas del Palacio para retirar de forma gratuita una entrada para un acompañante (promoción válida hasta el martes día 6 a las 19:30 horas). La otra es comprar una entrada al precio de 10 euros en cualquier ubicación de la grada. Los puntos de venta son numerosos: Venta Online, en taquilla (desde una hora y media antes del partido), Restaurante Tommy Mel’s (Nueva Condomina), Asador Casa Duque, EESS THADER o Reprografía UCAM.





Compromisos de los internacionales

Como ya ocurrió el pasado mes de noviembre, varios jugadores del UCAM Murcia CB jugarán partidos con sus selecciones esta semana. Las ventanas FIBA provocan pausa obligadas en las competiciones europeas, para que los combinados nacionales luchen por un puesto para el próximo Mundial. Por parte del conjunto universitario, los internacionales que se han marchado son Sadiel Rojas, Kevin Tumba, Marcos Delía, Charlon Kloof y Vitor Benite. El que se ha quedado en casa es Ovie Soko, que sufre un leve esguince y por eso no ha acudido a la convocatoria de la selección británica.



Sadiel Rojas (República Dominicana): vs Bahamas, el viernes 23 de febrero, a las 2 de la madrugada; vs Islas Vírgenes, el domingo 25 de febrero, a las 22.30 horas. Kevin Tumba (Bélgica): vs Bosnia-Herzegovina, el viernes 23 de febrero, a las 20.00 horas; vs Francia, el domingo 25 de febrero, a las 15.00 horas. Marcos Delía (Argentina): vs Uruguay, el sábado 24 de febrero, a la 1 de la madrugada; vs Paraguay, el martes 27 de febrero, a la 1 de la madrugada. Charlon Kloof (Holanda): vs Italia, el viernes 23 de febrero, a las 20.15 horas; vs Croacia, el lunes 26 de febrero, a las 20.00 horas. Vítor Benite (Brasil): vs Colombia, el jueves 22 de febrero, a las 23.00 horas; vs Chile, el lunes 26 de febrero, a las 00.00 horas.