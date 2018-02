El derbi murciano de la 27ª jornada, por 10 euros

El próximo fin de semana hay un derbi murciano en el Grupo IV de la Segunda División B. El sábado, a las 18:30 horas se enfrentarán en el estadio Artés Carrasco el Lorca Deportiva y el UCAM Murcia CF. Para facilitar el desplazamiento de los seguidores murcianos que quieran seguir al equipo universitario, el club ha puesto el precio único de 10 euros para el viaje y la entrada al recinto deportivo. Para apuntarse al viaje y reservar plaza, es necesario acudir a las oficinas de La Condomina antes del viernes a las 14h, y realizar el pago presentando el DNI. El autobús saldrá desde el UCAM Sports Center en torno a las 16:45 horas del mismo día del partido correspondiente a la 27ª jornada.

Sin duda, se trata de un encuentro muy importante para ambos equipos, ya que el local pretende salir de la zona baja de la tabla y su rival no se debe permitir más fallos si quiere volver a meterse en los puestos de play off. El Lorca Deportiva de Mario Simón está colista, pero a solo tres puntos tiene el play out, mientras que a siete está la permanencia. Por su parte, el conjunto que dirige José Miguel Campos, es quinto en la clasificación a solo un punto del Real Murcia, que es el cuarto.