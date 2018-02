Día sí y día también alguien inmerso en tareas de gobierno tiene una ocurrencia. Una de las últimas ingeniosidades es la integración de la cultura militar en la enseñanza pública. No sé a qué posibles razones obedece la propuesta, si es para acercar el ejército a la sociedad o bien presentarlo como una salida laboral más para los profesionales del mañana.

Porque si de valores castrenses hablamos concluiremos que muchos de ellos se nombran en términos eufemísticos, y si escrutamos el de la disciplina, por ejemplo, razonaremos que esa conducta es fruto del ejercicio de poder de unas personas sobre otras y, en no pocas ocasiones, plagadas de poca sensatez y cuestiones autoritarias. Quienes vivimos la experiencia de la mili, sin ánimo de caer en la narrativa del abuelo cebolleta, hablar del servicio militar obligatorio da para no pocas facetas sobre injusticias personales y de un sinfín de incongruencias de la vida en los cuarteles.

Yo creo que este tipo de proposiciones no anda lejos de un objetivo bien definido. Una estrategia política que trata de infundir la cultura de la defensa, haciendo comprender a la sociedad que necesita un ejército para garantizar su protección ante amenazas, reales o no, que supuestamente acechen contra la seguridad de la ciudadanía. Es la eterna contradicción, la de acercar el espíritu militar y el ardor guerrero a la comunidad educativa como forma de promover la paz y la no violencia… Ya saben, “si quieres la paz prepara la guerra”.

Pero volviendo a los valores, a los valores castrenses se sobreentiende, de entre ellos emerge sobre manera el amor a la patria y a su bandera a través de proclamas sagradas que exigen la sumisión extrema y una obediencia debida que anula cualquier tipo de cuestionamiento racional. Por eso podemos hablar también de otro tipo de valores para niñas y niños en la escuela: valores humanistas que prioricen sobre la solidaridad, la tolerancia, la justicia y la igualdad. Valores éstos capaces de hacer frente a los nacionalismos y las fronteras. Valores que promuevan el pensamiento crítico y la libertad de conciencia frente a cualquier tipo de exclusión y lejos de fanatismos religiosos o militaristas.

Con todo esto no quiero decir que no existan virtudes castrenses, pero al ejército español aún le resta un largo camino que supere actitudes machistas y vehementes en su seno. Y plantearse la idoneidad de mantener como patronos a Vírgenes, Cristos y Santos participando continuamente en actos religiosos en sus propios cuarteles.

Ardor guerrero y ardor beato… no son buenos ingredientes para la educación de un niño.