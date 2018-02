La Comisaría de Palencia difunde consejos para prevenir hurtos, timos y estafas a personas mayores

Con motivo de prevenir los delitos que con más frecuencia afectan al colectivo de personas mayores, desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional se plantean a los ciudadanos unos consejos cuya observancia ayudaría en gran medida a disminuirlos, aumentando así la seguridad y la calidad de vida de dicho colectivo. Los “delitos contra la propiedad”, en cualquiera de sus modalidades, son los que más les afectan, principalmente en dos escenarios, el domicilio particular y la vía pública.

Estafas en el domicilio

En el caso del domicilio, son frecuentes las estafas, en las que falsos operarios fingen realizar algún servicio y solicitan el cobro de éste (gas, luz, agua, teléfono, etc.). Igualmente, este tipo de delincuentes, una vez que han accedido al domicilio, aprovechan cualquier descuido para cometer pequeños hurtos. Como medidas de seguridad, conviene no abrir la puerta a desconocidos, desconfiar de cualquier persona que llame ofreciendo este tipo servicios (utilizarán cualquier excusa para entrar en su casa), tener cuidado con los servicios técnicos que no hayan sido previamente solicitados, identificar a todos los empleados que deban efectuar reparaciones, revisiones, o cobros en su domicilio, y nunca los deje sin vigilancia una vez que estén dentro del domicilio.

Hurtos y timos en la vía pública

En la vía pública, el principal problema son los hurtos, timos y, en algunas ocasiones, los robos con violencia (“tirones”). En la calle es conveniente caminar por el interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared, no transitar por calles poco concurridas y sin iluminación, evitar hacer ostentación de joyas u objetos de valor, y proteger el bolso o la cartera en grandes aglomeraciones, y no aceptar ninguna propuesta que ofrezcan por la calle, por ventajosa que parezca, ya que puede ser una estafa.

Al utilizar los cajeros automáticos, no hay que llevar las claves anotadas, y antes de operar hay que vigilar los alrededores. Además, hay que procurar no sacar grandes cantidades de dinero de una vez y, si fuera necesario, es bueno repartir el dinero por varios bolsillos, nunca llevarlo todo junto. Por otro lado, hay que evitar ser observado por otras personas, y tapar el teclado del cajero a la hora de introducir la clave. Una buena medida es domiciliar los pagos, o ir siempre acompañado por alguien de confianza para realizar cualquier trámite bancario o para realizar cobros o pagos importantes.

“Hurtos amorosos”

Últimamente, los llamados “hurtos amorosos” son los que más alarma social están causando, debido a su incremento. El “modus operandi” de este tipo de delincuentes es muy similar en casi todos los casos, buscan cualquier pretexto (fingen ser conocidos, solicitan información, etc.) con la única intención de tener contacto físico con su víctima, momento que aprovechan para sustraer las joyas u objetos de valor que estén a su alcance. En ocasiones, cuando su plan inicial no funciona, deriva en un “robo con violencia”.

Para evitar ser víctima de este tipo de hechos, además de los consejos señalados para la vía pública, procure no hablar con desconocidos y desconfíe de quien muestre un repentino interés hacia usted, pues su intención es embaucarles y aislarles del lugar en el que se encuentren. Siempre es aconsejable ir acompañado de algún familiar o persona de confianza.

En el caso de que sea víctima de cualquiera de estos hechos, mantenga la calma, trate de fijarse en todos los detalles que puedan ayudar a identificar al delincuente, y llame a la Policía (091). Si es víctima de un “tirón”, no oponga resistencia para evitar ser arrastrado, en el caso de que le hayan sustraído las llaves, cambie lo antes posible la cerradura del domicilio, y si le han sustraído el móvil o tarjetas de crédito, póngase en contacto con la compañía de teléfono y el banco para bloquear el uso de los mismos, y ante cualquier duda o sospecha, por mínima que parezca, hay que llamar al 091. La Policía está para ayudarle.