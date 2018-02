Couso: "Parece que Podemos está muriendo"

Laura Pérez, expulsada de Podemos-Ahal Dugu, seguirá formando parte del grupo parlamentario de Podemos-Ahal Dugu.

Así lo ha asegurado el portavoz parlamentario del partido, Carlos Couso, uno de los cuatro miembros del grupo afines a la ex secretaria general, que ha llegado a señalar que el partido en Navarra está "en un proceso muy semejante al de Galicia y al de otras partes, donde parece que Podemos está muriendo".

El Comité de Garantías de Podemos ha decidido expulsar a Laura Pérez desatendiendo todas sus alegaciones. En una resolución de catorce páginas, deciden su expulsión por, entre otros motivos, no haber acatado la orden de dejar de ser portavoz, hacer dejación de sus funciones y actuar por libre imponiendo "su exclusiva voluntad" por encima de la decisión del partido.

Aportan algunos ejemplos como el abandono del pleno del Parlamento el 21 de septiembre de 2017, justo el mismo día en que también EH Bildu se ausentó del hemiciclo en denuncia de la situación que atravesaba Cataluña.

Perez negó todas las acusaciones, incluida la de haber participado indebidamente en una votación en la comisión parlamentaria de Educación relativa al proceso de obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) en la que el partido cree que debía haberse abstenido al estar en ese momento realizando la parte práctica de ese proceso de obtención del título.La ex secretaria general indicó que los resultados de la votación no le afectaban por cuanto estaba cursando el CAP desde enero de 2017.

Próxima asamblea

Al margen del recurso que pueda presentar Pérez contra su expulsión ante el mismo comité de garantías de Podemos de Navarra, y al recurso de apelar a la justicia ordinaria en último término, los parlamentarios críticos con la dirección de Eduardo Santos han anunciado la próxima convocatoria de una asamblea abiertas a las bases para que decidan qué va a pasar. "Había un expediente que ya condenaba a Pérez. no nos ha sorprendido", ha dicho Couso, que ha finalizado sus palabras insistiendo en que no darán pasos en falso para no perjudicar la estabilidad del gobierno foral.