Eusebio se lleva a Salzburgo a 21 jugadores

Eusebio Sacristán de lleva a Salzburgo a todos los jugadores de la primera plantilla que tiene disponibles. Los únicos que no viajarán hasta tierras austriacas serán los cuatro futbolistas que están lesionados. Porque finalmente el capitán, Xabi Prieto, se queda en San Sebastián por la rotura de fibras que se produjo el pasado domingo. Y porque el mexicano Hector Moreno tampoco está disponibles por culpa de la lesión que sufrió en la penúltima sesión de trabajo realizada en Zubieta.

En total, serán 21 los jugadores que pondrán rumbo hasta Salzburgo, 19 futbolistas de la primera plantilla, más dos chavales del filial. Uno es Andoni Gorosabel, lateral derecho que ya ha debutado en Primera y en la Europa League. De hecho, el pasado domingo contra el Levante entró en la segunda parte para dar algo de aire a Álvaro Odriozola. Y el otro es el portero Zubiaurre, que acude como tercer portero, como ya ha hecho en otras ocasiones. Han entrado en la lista de convocados jugadores como Ruben Pardo, que no entra en los planes de Eusebio y apunta a ser uno de los tres descartes. También ha vuelto Jon Guridi, otro centrocampista que se recuperó en enero de una grave lesión de rodilla que le tuvo seis meses apartado de los terrenos de juego.

La plantilla realista sale este miércoles a primera hora desde Zubieta en autobús, a eso de las 8.40 de la mañana, para coger un vuelo charter desde Bilbao a las 11.30 horas. La llegada a Salzburgo está prevista sobre las 13.50 horas. Comerán en Salzburgo y después por la tarde los realistas se ejercitarán por última vez en el escenario del partido. Eusebio planea mantener la base del once que goleó el domingo al Levante, con la entrada obligada de Canales por Xabi Prieto. El cántabro hizo un partidazo y se ha ganado ser titular. Januzaj y Bautista también opciones de volver al once. El de Rentería suplirá la ausencia de Willian José, todavía recuperándose de la fractura de un hueso del pie. Tendrán que abrigarse bien los realistas porque en tierras austriacas se esperan temperaturas que rondarán los -6 grados, y la Real no se quiere quedar helada.