PSOE y PRC piden la paralización del MetroTUS

PSOE y PRC pedirán en el pleno del próximo jueves la paralización del nuevo sistema de transporte municipal, según han anunciado ambos grupos que consideran que "ya es hora" de que el PP reconozca que "ha tirado 7 millones a la basura" y "deje de perjudicar a miles de santanderinos".



Socialistas y regionalistas reclaman la vuelta al sistema anterior y que, a partir de ese modelo, se estudien mejoras en el servicio, el refuerzo del personal y una eventual reordenación de frecuencias y líneas, con la participación de usuarios, trabajadores del TUS, asociaciones vecinales y colectivos afectados.



Sus portavoces, Pedro Casares y José María Fuentes-Pila, respectivamente, que han registrado una moción con ese objetivo, califican de "fracaso absoluto" el nuevo sistema de transporte "impuesto unilateralmente por el PP y que ahora sufren miles de santanderinos cada día".



Para Casares, este sistema ha supuesto "el caos generalizado" en el transporte urbano y en el tráfico de la ciudad.



"El metro-TUS ni mejora las frecuencias, ni mejora la conexión del centro con los barrios periféricos, ni vertebra la ciudad en torno a una apuesta integral de movilidad", afirma el edil, quien asegura que hoy los santanderinos tardan mucho más que hace un mes en realizar el mismo recorrido.



Casares subraya que "las quejas, el desconcierto y las dudas" del primer día sobre el nuevo sistema de autobuses "se han convertido en indignación y protesta, calle a calle, barrio a barrio, al comprobar que el nuevo sistema no ha hecho más que empeorar el problema de la movilidad en Santander".



Además afirma que el PP "no solo fue incapaz de escuchar a la oposición durante meses, sino que tampoco ha escuchado a vecinos, usuarios, taxistas ni a los trabajadores de los transportes urbanos". Por eso cree que "lo lógico" es paralizar el proyecto "y empezar de nuevo sobre la situación anterior".



El portavoz socialista advierte asimismo de que a los más de 7 millones de euros gastados ya en esta obra, ahora habrá que añadir una modificación de crédito presupuestario para rediseñar los intercambiadores y establecer mamparas que protejan del frío y la lluvia porque el diseño que han ideado es "de la Costa del Sol y no de una ciudad donde llueve constantemente".



Casares defiende que lo que quieren los santanderinos es tener un acceso más rápido y más fácil desde sus barrios al centro de la ciudad o para moverse entre barrios, y para eso, dice, se necesita más personal y más autobuses que mejoren frecuencias y horarios y "no un carril central que cruza la ciudad del Sardinero a Valdecilla".



A juicio de Fuentes-Pila, el fracaso del sistema "es claro" y la crítica "unánime y rotunda". "Han tirado siete millones de euros y han convertido la movilidad en un casos, en una carrera de obstáculos", lamenta.



El portavoz regionalista recuerda que su formación "alertó en numerosas ocasiones" de que el sistema traería consigo una reducción de líneas y frecuencias, además de los transbordos, pese a que el equipo de gobierno "ocultase la realidad del modelo", apunta.



Así, señala que en el pleno ya pidieron que se paralizase el Metro-TUS, pero el PP y el edil no adscrito David González "lo impidieron".



Para Fuentes-Pila, "ante la disyuntiva de dar por perdidos 7 millones de euros o seguir perjudicando a los santanderinos, ha llegado el momento de asumir que esos siete millones ya se han perdido, ya los ha perdido el PP" y de apostar por "dejar de perjudicar a los usuarios del TUS".



"El PP pide paciencia, promete parches, cuando la paciencia de los santanderinos ya se ha acabado y los parches no van a arreglar un modelo que no funciona, que ha fracasado", ha afirmado.



El regionalista considera que si el PP hubiese "preguntado antes de imponer", se hubiesen "dado cuenta a tiempo" de que lo que piden los usuarios del autobús municipal es más frecuencias y nuevas líneas.



Por eso, defiende la "urgencia" de volver al modelo anterior y "con consenso y diálogo" buscar cómo mejorarlo, "sin nombres rimbombantes ni mamotretos de hormigón, sino con el único objetivo de facilitar los desplazamientos a los santanderinos", apostilla.



Fuentes-Pila expresa además su deseo de que "por una vez el PP muestre la humildad necesaria para asumir que este proyecto ha sido un desastre, que están fastidiando a miles de santanderinos y que la única opción es paralizarlo".



"Ha quedado claro que todo Santander está en contra, queda por ver si el PP opta por asumir su error o continua con esta imposición", concluye.

