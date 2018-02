Juan Carlos Quer: "Detrás de cada noticia hay una persona y no todo vale para ganar audiencia"

El padre de Diana Quer ha expresado en el salón de actos de la Facultad de Comunicación un "ruego" a los futuros periodistas para que no repitan el tratamiento mediático que ha tenido el caso de su hija, Diana Quer. "Se puso en riesgo la investigación, se violaron los derechos de mi hija por muchos medios de comunicación, se dañó su imagen, su reputación, sin base ni fundamento de ningún tipo, simplemente porque cada día por la mañana había que sacar una noticia de Diana", ha lamentado Juan Carlos Quer en su participación en las jornadas organizadas por la Cadena Ser Andalucía para abordar cuestiones como el periodismo en la era de la posverdad o las noticias falsas.

Ante los más de 300 alumnos acreditados ha apelado a la responsabilidad en el ejercicio de esta profesión porque "detrás de cada noticia hay una persona, una familia y no todo vale para tener audiencia". Les ha ofrecido su experiencia de cómo tuvo que sumar al dolor por la desaparición de su hija las "burradas" que se dijeron y las opiniones de expertos "no autorizados" con noticias que no eran reales. Y les ha recordado que la vida de Diana Quer y de otras personas desaparecidas no es un reality show. "Tened todo esto en cuenta cuando vayáis a escribir".

Junto al abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva, en una mesa presentada por el director de contenidos de la Cadenas SER Andalucía, Diego Suárez, Juan Carlos Quer ha destacado también la necesidad de que la vida de su hija no quede en "una página de sucesos" y ha pedido a los universitarios su colaboración en el marco de la campaña para pedir la prisión permanente revisable para que casos como éstos "no vuelvan a repetirse".

Nueve años después de la desaparición de Marta, su abuelo ha dicho que "no queremos venganza" y prueba de ello es que "mi yerno llegó a ofrecerle dinero al asesino confeso para que dijera donde se encuentra el cuerpo de Marta". Asegura que después de lo ocurrido ya no cree en la justicia. "Nosotros pensamos que el culpable está en la calle. Es el hermano de Carcaño", ha añadido.

CADENA SER

Actualmente hay 4.164 casos activos en España de personas desaparecidas, 1.676 de ellos en la comunidad andaluza. Y en estas jornadas se ha hablado de la necesidad de un Estatuto del desaparecido que permita más recursos a la investigación de estos casos. Lo ha reinvindicado el periodista Paco Lobatón, en una mesa de debate sobre el código de conductas en casos mediáticos de desaparecidos, en la que ha insistido en que no se debe publicar o emitir un contenido si puede interferir en el caso y perjudicar el trabajo policial. "Informar más rápido no es informar mejor", ha insistido Lobatón recordando a los estudiantes que cuando se va a informar siempre se tiene que tener en cuenta la responsabilidad social. Su compañera de mesa, Carmen Morillo, miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía, ha considerado necesario que, más allá de las recomendaciones, se imponga un código de conducta en estos casos a los medios de comunicación.

En la mesa inaugural, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y el delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, han alertado de que las denominadas 'fake news' o los "bulos" se extienden por internet "como la polvora", ha dicho Sanz. Jiménez Barrios considera por eso "oportunas" estas jornadas para que los periodistas del futuro hagan un esfuerzo para que en esta "maraña" de contenidos "la verdad se abra paso".

Precisamente, en busca de la responsabilidad en el tratamiento periodístico algunos medios de comuniciación editan manuales de estilo. Álex Grijelmo García, miembro del equipo de redacción del libro de estilo de la Cadena SER y José Luis Rojas Torrijos, coautor de esta edición y profesor de la Universidad de Sevilla, han explicado algunos de los aspectos que debe tener en cuenta el periodista como la diferencia entre la información de la opinión o que los rumores "no son noticia".

'Fake News' y responsabilidad de los medios

Bajo el título ‘Información política en la era de la Postverdad y las Fake News’, la primera mesa redonda de la tarde, a las 16.00 horas, está moderada por Ricardo Martínez Cantudo, editor y miembro del Grupo de Investigación de los Géneros Periodísticos y las Tecnologías en la Comunicación Social. En ella participan Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Teodoro León Gros, periodista y profesor de la Universidad de Málaga, y la periodista María Esperanza Sánchez.

‘La responsabilidad de los medios y en la comunicación corporativa’ será el título de ponencia en la que intervendrán, a partir de las 17.30 horas, Lola Galán, defensora del lector del diario El País, y Alberto Fernández Torres, director general de Comunicación de Endesa. Presenta Carlos Serrano Martín, miembro del Grupo de Investigación Influencias de los géneros periodísticos y las tecnologías en la Comunicación Social.

Salomón Hachuel, director de Hoy por Hoy Sevilla, presentará a las 18.30 horas al columnista de la Cadena Ser Andalucía y autor del libro Surnormal, Manu Sánchez. Ofrecerá una charla sobre su experiencia con las columnas en los medios de comunicación.

La clausura de las jornadas, a las 20.00 horas, correrá a cargo del director de la Cadena Ser Andalucía y Radio Sevilla, Antonio Yélamo, y del director del departamento de Periodismo II y del Grupo de Investigación Influencias de los géneros periodísticos y las tecnologías en la Comunicación Social, Antonio López Hidalgo.

Fe de errores ue