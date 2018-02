'El Boludo' no fue consciente de haber matado a una mujer en Los Pajaritos

Diego, un argentino conocido como 'el Boludo', taxista pirata de profesión, ha manifestado ante el jurado que cuando se fue del piso donde mató a Flor no era consciente de haber acabado con su vida en el forcejeo que habían mantenido, con un cuchillo de por medio. "Le doblé la mano para que no me clavara el cuchillo. Le di algunas puñaladas. No sé cuántas. Por unos minutos perdí el control", ha afirmado. Luego salió de la vivienda "aturdido y mareado".

Los hechos ocurrieron en abril de año pasado en el barrio de Los Pajaritos. El acusado ha contado que fue hasta el piso donde ocurrió el crimen para comprar droga y se quedó en él para consumir. Ha dicho que la mujer se le insinuó y que como él se negó a mantener relaciones ella comenzó a insultarlo y lo golpeó con un machete en la espalda. En ese momento quiso marcharse, pero ella volvió a golpearlo con el cuchillo y así empezó un forcejeo en el suelo.

Según el individuo, los dos se lesionaron y cuando puedo quitárselo de encima se fue sin saber que la había matado. Compró tabaco y agua y cuando llego a su casa le contó a su expareja que había tenido una pelea en una discoteca y ella le curó la mano que tenía lesionada.

La Fiscalía solicita para este hombre 13 años de cárcel y sostiene que le propinó más de 40 puñaladas.

Una policía que acudió al escenario del crimen, en cambio, ha sostenido que no había evidencias de una pelea, que el espacio era pequeño y en él encontraron restos de papelinas, colillas, botellas, vasos, una gran navaja cerrada dentro del cajón de una mesa y el cuchillo de mango plateado con el que se cometió el homicidio. En la pared vieron la mancha de una mano de sangre, a un metro de altura del suelo, salpicaduras y sangre, también en la escalera.

El dueño del piso ha señalado que la víctima solo le pagó un mes o dos de alquiler porque luego no tenía dinero y rebuscaba en la basura.