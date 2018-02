Els horaris de la xarxa

La realitat va sempre per davant. Estem pegant-li voltes al nano dels horaris comercials i resulta que ja pots comprar sempre que vulgues. Siguen les tres del matí del dia 15 d'agost o les tres de la vesprada del cinc d'abril. Cal regular això. És cert que la regulació no és tant per vendre, que ja hem dit que pots comprar quan vols, sinó per la gent que treballa en festiu. Així que una vegada resolt el problema dels horaris cal regular la venda per Internet. Oportunitat per al xicotet? Oportunitat del gran per arrasar ja del tot al xicotet? Què passarà quan la majoria compre per Internet? Eixe sí que serà un problema laboral. Veurem.