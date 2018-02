No habrá gradas en los Conciertos de Viveros de la Feria de Julio

La concejalía de Cultura Festiva ha decidido no autorizar la instalación de gradas este año en los conciertos de Viveros de la Gran Fira de Juliol. Asegura el concejal Pere Fuset que los promotores no ofrecen garantías para que el Consistorio acceda a su montaje.

En el trasfondo de esta decisión, la muerte de un operario el pasado año durante los trabajos de montaje. Una muerte que investiga la justicia y por el que estarían imputados varios promotores musicales, entre ellos Julio Martí, el responsable de las firma SeriusFan Music que en nombre de otros promotores musicales fue el que trasladó el pasado año a la concejalía su voluntad de instalar una grada, según ha desvelado Pere Fuset, que ha reconocido que la autorizó pero que no fue él el que dio la orden de instalarla, como recoge hoy el diario El Mundo. La autorizó, dice, porque los servicios de bomberos dieron su visto bueno, aunque durante unos días la grada no ofreció garantías. Este año, afirma, no habrá grada:

La decisión del Ayuntamiento de no autorizar este año la grada no ha gustado a los promotores musicales, que le han remitido una carta a Fuset trasladándole su malestar por esa decisión. Afirman que la grada es un elemento que proporciona más calidad al recinto y permite vender mejor el espectáculo.

Luis García, el presidente de la Asociación de Promotores, asegura que aunque caiga un foco de la iluminación de un escenario no se dejan de iluminar los conciertos. Por eso cree que una grada bien instalada no supone ningún riesgo. García lamenta el accidente mortal pero cree que la grada es un elemento necesario:

García, por cierto, también ha ido a declarar ante el juez como imputado. Recuerda que su asociación estuvo al margen de la contratación de las gradas, que fueron las empresas promotoras las que lo hicieron. El papel de su asociación, afirma, fue simplemente ser el puente entre Ayuntamiento y empresas de cara a la organización de la programación.