El paso peatonal del túnel de las grandes vías sigue sin ascensor

En el paso peatonal del túnel de las Grandes Vías, siguen sin funcionar los elevadores que hacen accesible esta infraestructura. Explican en el Ayuntamiento que su puesta en servicio es inminente, que falta un trámite administrativo relativo el mantenimiento de esos elevadores.

A pesar de que ya no hay trabajos en el paso inferior y que son miles las personas que se benefician desde hace semanas de la mejora, desde la concejalía de Movilidad afirman que no da por concluida la obra hasta que no esté resuelto dicho trámite.

Una vez entren funcionamiento estos ascensores, el paso inferior será completamente accesible para persones con movilidad reducida.