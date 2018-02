Plan B para el acceso a la Universidad

El consejero de educación, Fernando Rey plantea que en caso de no conseguir una prueba única y simultanea de acceso a la Universidad en todo el territorio nacional, que "al menos para los grados de medicina y los denominados 'bio', tengan un tartamiento igualitario para evitar desequilibrios entre el alumnado por su procedencia".

Es uno de los temas estrella defendidos por el consejero en su comparecencia en el Senado para la consecución de un Pacto de Estado educativo. Ahora, en el debate, toma el relevo el Congreso de los di`putados, a la espera de que PSOE y Podemos se posicione, aunque como reconocía Fernando Rey, en Castilla y Léon "se han mostrado partidarios de esa prueba única y simultanea" que comparten también PP y Ciudadanos, "no así algunas comundiades autónomas como Canarias que decia no ver el porblema" y segun Rey ese es precisamente el porblema, "no verlo".