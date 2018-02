La escuela de magisterio San Pablo Ceu en colaboración con la Universidad de Vigo y Down Vigo ha puesto en marcha Alida, un proyecto por el que los chicos y chicas con capacidades intelectuales diferentes puedan acceder a la educación superior y así lograr un título universitario propio. En Galicia hay 35.000 personas con síndrome de down. El 80% se escolarizan en la educación primaria pero sólo el 2% llega a la universidad. Para revertir esta situación la escuela de magisterio San Pablo Ceu ha puesto en marcha un título propio, no sin mucho esfuerzo, por el cual 13 chicos y chicas con síndrome de down se formarán acceder al mercado laboral. Se trata ésta de una iniciativa pionera en Galicia pero que tiene precedentes en otros países como Canadá y aquí mismo en España gracias a la universidad autónoma de Madrid. En Vigo será los propios profesores de la escuela de magisterio San Pablo Ceu reforzados con compañeros de la asociación los que impartan las clases. Un proyecto por un mundo más igualitario que cuenta también con el respaldo de la universidad de Vigo.

