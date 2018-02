Diana Toucedo: “Pertenezco a una generación de cineastas que volvimos para hacer películas de Galicia y desde Galicia”

Estrenar nunca es fácil. Presentar tu ópera primera en la Berlinale tiene que ser como debutar en el Camp Nou o en el Bernabéu en la Champions League. Entre nerviosa, agotada y muy satisfecha de la gran acogida de su película; esa es la mezcla de sensaciones en las que está inmersa la cineasta redondelana, Diana Toucedo. Una extraordinaria montadora cuyo talento también desborda cuando se ha decidido a tomar las riendas de la dirección. Después de dos años de un trabajo de campo absolutamente increíble en O Courel, Diana presenta Trinta lumes, un largometraje en el que profundiza en las relaciones, los paisajes, las leyendas, las tradiciones en ese privilegiado entorno natural. Una historia en donde la fotografía y el sonido reparten protagonismo y en el que Galicia está muy presente. Y es que ella misma reconoce que forma parte de esa generación, afortunadamente no perdida, de cineastas gallegos que han vuelto para hacer cine en Galicia, en galego y sobre nuestra tierra. Esa morriña cinematográfica y esa generosidad con su tierra que, en muchas ocasiones, no les ha tratado con la justicia poética (o cinematográfica) que se merecen. Álvaro Gago viene de ganar el premio del jurado en Sundance (EEUU), Enrique Costa el Goya y Diana Toucedo en la Berlinale. Todo esto en pocos días. A veces no nos damos cuenta o no valoramos el potencial que hay aquí y que a veces añora un poco más de ayuda.

Esta redondelana que se fue a estudiar a Barcelona y allí se quedó. Con una sonrisa perenne nos ha contado, en plena sección oficial Parorama de la Berlinale y antes de entrar a la tercera proyección de su película, las sensaciones de un talento que empieza a asomar por los grandes festivales. Ella, con la humildad de siempre, recibe encantada la llamada desde su casa y charlamos sobre cine y sobre Galicia. Estaba tan a gusto que casi se olvida que estaba a punto de comenzar la proyección de Trinta lumes. Muy grande Diana Toucedo.