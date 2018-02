El cambio climático y la falta de relevo generacional, grandes amenazas del sector primario

No se trata únicamente de un problema sectorial. Va más allá, ya que el medio rural no podrá sobrevivir si no hay agricultores que cuiden de sus explotaciones, pero también del medioambiente y del territorio. Así lo ve, al menos, Marcos Garcés, el responsable nacional de jóvenes agricultores de COAG, para quien es fundamental ver qué modelo de agricultura queremos para el futuro. Las medidas políticas que tomen los gobiernos son algo crucial. " La PAC ha ido siendo peor reforma tras reforma", asegura en el programa La Rebotica, de Radio Zaragoza. "Son políticas comunes en Europa, cuando lo que necesitamos son otras que favorezcan el relevo generacional, el aumento de renta en las explotaciones, la comercialización del producto o la relación entre consumidor y productor" . Considera que la política Agraria Europea expulsa a muchos productores "No favorece la incorporación de los jóvenes, ya que no hay ayudas a los nuevos agricultores no tienen acceso a las ayudas con las que si cuenta uno de 60 años. Con esta PAC no habrá futuro", afirma Garcés

Seguir leyendo