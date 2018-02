Pasión sportinguista sin haber pisado Asturias

No es asturiano, no tiene ningún familiar ni conocido en el Principado nunca ha estado en El Molinón y ni siquiera ha pisado Asturias. Pero la pasión sportinguista de Andrés Linares se ha convertido en un auténtico ejemplo. Con solo diez años, este cartagenero sueña con visitar El Molinón y jugar como portero en las categorías inferiores. Tanto en Lorca como en Albacete intentó conseguir la camiseta de su ídolo Sergio Álvarez. No lo consiguió, pero no pierde la esperanza. Este martes nos contó su historia en Gijón SER Deportivos.

